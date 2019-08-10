Kışın ders çalışıp yazın koyun kırkan Dilara elektrik elektronik mühendisliğini kazandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan ve koyun kırkarak ailesine katkıda bulunan Dilara Çobanoğlu, Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı.

Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan 8 kişilik Çobanoğlu ailesinin en büyük kızı Dilara Çobanoğlu, eğitimine devam ederken hem de besicilik yapan ailesine katkıda bulundu. Koyun kırkan, koyun güden Çobanoğlu, girdiği YKS sınavında Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı. Aileyi ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru Çobanoğlu'nu başarısından dolayı tebrik ederek; "Tebrik ediyorum seni, tebriği fazlasıyla hak ediyorsun. Çünkü hem böyle hayvancılıkla uğraşan bir babanın annenin kızısın, hem de ailene yardım ediyorsun. Yaklaşık binin üzerinde küçük baş hayvanınız var, hem hayvan peşinde koşturuyorsun hem ders çalışıyorsun ve bu ders çalışma sonucunda da çok güzel bir okul kazanıyorsun. Bu gerçekten hem Develimize hem Kayserimize hem de bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir durum. Senin bu ortaya koyduğun başarı, bana da örnek, herkese örnek. Bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Kızımız Aksaray Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümünü kazandı, çok çok tebrik ediyorum. Anneni tebrik ediyorum, babanı tebrik ediyorum. Bu kadar zor şartlar altında ders çalışıp, kitap okuyup ve bu sonucu elde etmen gerçekten takdiri hak ediyor. Buraya seni tebrik etmeye geldim, tabi ki biz şimdiye kadar sana destek olduk, bundan sonraki Üniversite hayatında da, ondan sonraki hayatında da devlet olarak da ağabeyin olarak da baban olarak da her zaman senin yanında destekçin olacağız, yolun bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Zor bir süreçti, çok mutluyum"

Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanan Dilara Çobanoğlu, "Zor bir süreçti, elektrik elektronik mühendisliğini kazandım çok mutluyum. Bu süreçte benden desteklerini hiç esirgemeyen anne ve babama çok teşekkür ederim. Eğitime çok önem veren Develi Kaymakamımız Murat Duru'ya da çok teşekkür ederim. Bizden desteklerini hiç esirgemedi, hep yanımda buldum. Dershaneye gitmedim okul kurslarıyla kazandım. Bu yüzden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'a da çok teşekkür ederim eğitime olan desteklerinden dolayı" diye konuştu.

30 yıldır besicilik yapan Baba Nail Çobanoğlu da; "Kaymakam beyin gelmesinden çok gurur duydum, kızımı tebrik etmeye geldi okulu kazandığı için. Saray bağışlasalar bu kadar memnun kalmazdım, çok memnun kaldım. Çok teşekkürler Kaymakam Beye. Kızımın da başarıları, çok malla mücadele ettiği halde çok büyük bir başarı, gece saat 12-1'e kadar kuzuyla, koyunla uğraşırdı. Gelirdi '3'de kalkacağım baba dersim, ödevim var' derdi. Bu dersi, ödevi çoksa 3'e eğer dersi azsa 4'e ayarlardı telefonunu kalkardı, o şekilde ders çalışırdı. Biliyorsunuz evimiz kasabadan 3 kilometre uzakta, Kuş Cennetinde. O şekilde kar, kış, yol bozuk ona rağmen ben erken kalkarım, arabayı ısındırırım, çalıştırırım. 7'de servise ulaştırmam gerek, yoksa servis gidiyor, Develi'ye gitmemiz lazım o zaman. Servise yetiştirmek için 15-20 dk erken kalkarım, arabamı ısıtırım, çocuklarda binerler ve servise götürür getiririm. Akşam getirmeye giderim, bu şekilde mücadele işte. Mücadele etmesi çok büyük başarı" dedi.