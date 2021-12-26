“Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor”

Hayvanların gıdalara ulaşma çabalarının bazen olumsuz sonuçlara neden olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, “Havaların soğuması ile birlikte özellikle şehir merkezinin daha uç kısımlarında yaban hayvanları, ister istemez havaların soğuması ve kendilerine yiyecek bulma imkanlarının azalması ile birlikte şehir merkezine doğru inmeye başlıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de gıdaya ulaşma zorluğu çünkü kar altında veya yoğun kış şartlarında gıdaya daha zor ulaşıyorlar ama şehrin merkez kısımlarında olmasa bile biraz daha dış kısımlarında hayvanlar gelerek karınlarını doyurmak için faaliyette bulunuyorlar. Bu durumda da vatandaşlarımıza bazen korku ve ya sıkıntılı durumlar olabiliyor. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşlarımız iş dönüşünde eve gidecekleri saatlerde ıssız güzergahları değil de biraz daha ana arterleri tercih etmeli. Ya da toplu bir şekilde hareket etmelerinde fayda var. Özellikle de ana arter yolları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tabi doğadaki canlıların da bir yaşam alanı var ve gıdaya ulaşmakta zorluk çektiklerinde de şehir merkezlerine doğru iniyorlar. Bunun için de belediyelerimiz doğaya gıda bırakıyorlar ama ister istemez belki yetersiz durumlar oluyor. Bir de bizlerin ağzı açık gelişi güzel attığımız çöp artıklarını canlılar araştırarak, bir takım gıdalara ulaşmaya çalışıyor. Bu da bazen olumsuz sonuçlar doğuruyor” dedi.

Ergül, hayvanların gıda ve üreme bölgelerini korumak için tepki verdiklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sokak köpeklerinde araçlardan ziyade bölge mefhumu var. O bölgede belki karınlarını doyurdukları belki de üreme bölgeleri olduğu için, aslında bir savunma mekanizması olarak da tanımlayabiliriz. İnsanlar gibi düşünebiliriz bunu mesela bizim bir yaşam alanımız var. Evimiz ya da onun haricindeki yaşam yerlerimiz gibi ve havaların soğuduğu dönemlerde veya mevsimsel olarak da bu hayvanların kızgınlık faaliyetleri dediğimiz dönemde de saldırgan olabiliyorlar. Kışın mesela soğuk şartlarda gıdaya ulaşamadıklarında ister istemez onlar da ücra kısımlardan merkeze doğru geliyorlar. Dediğimiz gibi ana arterleri kullanırsak, o canlıların da kendi bölgelerini koruma çabalarından kurtulmuş oluruz. Dönem dönem bu canlıların da yaşadıkları yerlere gıda ihtiyaçları koyulabilir. Özellikle köpekler için kendi bölgesinden geçen bir araç olsun ya da bir canlı olsun, ister istemez kendi bölgelerini korudukları için havlama ya da araçların peşinden koşma gibi birtakım tepkiler verebilirler.”