Kısıtlama olmayınca vatandaşlar mesire alanlarına akın etti

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu uygulanmadı. Vatandaşlar kısıtlama olmaması ve sıcak hava nedeniyle mesire ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşların ilgi gösterdiği mesire alanlarından birisi de Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesindeki Büğüleyen oldu. Aileleriyle birlikte Büğüleyene gelen vatandaşlar doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.