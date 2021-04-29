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Kısıtlama öncesi çiftçilerin muafiyet belgesi yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kayserili çiftçiler muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün başlayacak olan ve 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma öncesinde Kayserili çiftçiler, muafiyet belgesi almak için yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamalarda üretimlerini devam ettirmek isteyen çiftçiler Muafiyet Belgesi almak için Kocasinan Ziraat Odası'na müracaat etti.


17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağında muaf listesinde yer alan kişiler, çalışma izin belgesi ile iş yerine gidebilecek. Tam kapanmada uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma belgesi sayesinde vatandaşlar adli/idari para cezası almayacak.

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