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Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar marketlerden alış veriş yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3.

gününde, Kayserili vatandaşlar evlerine yürüme mesafesinde olan marketlere giderek alış verişlerini yaptı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Kayseri'de cadde ve meydanlar boş kaldı. Kısıtlamanın 3. gününde vatandaşlar, ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerinin çevresinde ve yürüme mesafesinde olan marketlere giderek, ihtiyaçlarını temin etti. Marketlere giden vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları objektiflere yansıdı.


Öte yandan boş kalan Cumhuriyet Meydanı ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek kurallara uymaları konusunda uyardı.

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