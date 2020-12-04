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Kısıtlamaya dakikalar kala alışveriş yoğunluğu

Kayseri’de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Kayseri'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala alışveriş ve trafik yoğunluğu yaşandı.



Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, evlerine gitmeden önce ihtiyaçlarını karşılamak için açık olan market, fırın ve restoran gibi yerlerden alışveriş yaparken, caddelerde de araç trafiği yoğunluğu yaşandı.


Hafta sonu uygulanacak kısıtlamalar saat 21:00'de başlayacak ve Pazartesi sabah 05:00'e kadar devam edecek.

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