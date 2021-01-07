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Kısıtlamayı delip kaza yaptı, kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kısıtlamayı ihlal edip kaza yapan alkollü sürücü kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kısıtlamayı ihlal edip kaza yapan alkollü sürücü kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.G. yönetimindeki 34 MSS 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasına çarptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin yoğun olmadığı zamanda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü M.G. yara almadan kazayı atlattı. Çevredekilere kazayı anlatan M.G., kendisini görüntüleyen muhabiri görünce tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan M.G., karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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