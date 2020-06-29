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Kıskandığı kadını 10 yerinden bıçakladı

Kayseri’de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'de kıskançlık krizine giren adam, tartıştığı kadını 10 yerinden araya giren marketçiyi ise 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana gelen olayda 48 yaşındaki Abdurrahman E. ile 47 yaşındaki Güner A. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Abdurrahman E. kaçarak markete giren Güner A.'yı 10 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Araya giren marketçi Mustafa A. da sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı.


Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri 10 yerinden bıçaklanan Güner A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Sırtından ve kolundan yaralanan Mustafa A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerinde gözaltına alınan zanlı Abdurrahman E. ise, Güner A. tarafından kandırıldığını ve duygularıyla oynandığını ileri sürdü.


Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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