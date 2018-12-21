Kitap sayfalarını para gibi kesip kuyumcudan 40 bin TL'lik bileziği çaldı

Kayseri'de, kitap sayfalarını para gibi kesip sarı zarfa koyduktan sonra kuyumcu soymak isteyen 1 kişi, 40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçarken çevre esnafı tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Gazioğlu Çarşısı'nda meydana gelen olayda, Hakan Ş. (20) kitap sayfalarını para gibi keserek sarı zarfa koydu. Burada bir kuyumcuya gelen Hakan Ş., kuyumcuya zarfı vererek, bilezik almak istediğini söyledi. İçerisinde para olduğunu zanneden kuyumcu, zarfı aldıktan sonra vitrinden 40 bin TL değerindeki bilezikleri indirerek, tezgaha koydu. Bu sırada Hakan Ş., bilezikleri alarak kaçtı. Hakan Ş., çarşı çıkışında çevrede bulunan esnaflar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine çarşıya gelen polis ekipleri de, inceleme yaparak meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Kuyumcuda tutulan Hakan Ş., polis tarafından çıkarılarak polis otosuna bindirildi. Bu sırada vatandaşlar Hakan Ş.'ye tepki gösterdi.

Hakan Ş. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.