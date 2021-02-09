Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kitij Laksa, sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Letonyalı 1996 doğumlu oyuncu Kitija Laksa'yı transfer etti. Letonya Milli takımında da forma giyen başarılı oyuncu Kitija Laksa, sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Laksa, "Buraya geldiğim için mutluyum. Yeni bir şehir demek, yeni bir fırsat demektir. Heyecanlıyım, umarım takıma yeni bir şeyler katabilirim ve daha çok galibiyet alabiliriz. Ligi tanıyordum ve takip ediyordum. Takımı da diğer Avrupa takımları gibi takip etmeye çalışıyordum" dedi.