İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ş. üzerinde bulunan tabancayla kız arkadaşını bacağından vurarak yaralarken, silahı kendine doğrultarak ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, Kazım Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.