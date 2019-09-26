Kız Kardeşim projesine Büyükkılıç'tan tam destek

Memduh Büyükkılıç, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleştirilen Kız Kardeşim Eğitimi Projesi kapsamındaki etkinliklere katıldı. Başkan Büyükkılıç, gelecek nesillerimizin daha sağlıklı yetişmesi için anne eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye ortaklığıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi'nin gezici eğitim tırı Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kız Kardeşim Eğitimi çerçevesinde Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda iki gün sürecek olan etkinliklere katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte etkinlik alanını ve açılan stantları gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada anne eğitimlerinin önemini vurguladı. İki günlük eğitim programı çerçevesinde İnternet Kavramı, İnternet Güvenliği, Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar, Sosyal Medya Kullanımı, Siber Zorbalık gibi konuların ele alınmasının önemini de dile getiren Başkan Büyükkılıç, artık gittikleri ilçelerde internetin daha iyi çekmesi talepleriyle karşılaştıklarını hatırlatarak bu denli önemli olan internetin güveli kullanılması gereğine dikkat çekti. Böylesine önemli ve anlamlı projenin Kayseri'de yapılması nedeniyle tüm ilgililere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Çocukların eğitimi için annelerin eğitimleri çok önemli. Bu alanda yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz ve bu etkinliklerin devamını bekliyoruz” dedi.