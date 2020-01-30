Kızaklar yarışacak, Erciyes izleyecek

Melikgazi Belediyesi Kayserili vatandaşların hem Erciyes Dağı ile hem de sporla olan bağlarını güçlendirmek için 'Kızak Tasarım ve Hız Yarışması' düzenliyor.

Kayseri'nin sahip olduğu değerleri, güzellikleri yerinde yapılan etkinliklerle vatandaşlara hissettirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Erciyes Dağı kendine özgü doğası, dünyaca bilinen toz karı ve modern tesisleri ile Türkiye'nin önde gelen kayak ve spor merkezi arasında yer alıyor. Özellikle son 10 yılda kış turizminin ve sporlarının çeşitlenmesinde dünya genelinde ciddi inovasyonlar yapılıyor. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın hem Erciyes Dağı ile hem de sporla olan bağlarını güçlendirmek ve rekabet ortamında özgün tasarımlar çıkarmak amacıyla 'kızak tasarım yarışması' düzenleniyoruz. Yarışma tasarıma ilgi duyan tüm vatandaşlarımıza açık. Her yarışmacı yalnızca bir proje ile yarışmaya katılabilir. Kızak tasarımları ahşaptan üretilecek olup estetik amacıyla yüzde 10'u geçmemek şartıyla farklı malzemeler kullanılabilir. Yarışmamızı iki aşamada gerçekleştireceğiz. İlk aşama başvuru ve değerlendirme olmak üzere online olarak gerçekleşirken, ikinci aşama final aşaması olup yarışmacıların tasarladıkları kızaklarla Erciyes'te hız yarışması yapacağız. Özgün tasarımına güvenen herkesi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

Başvuruları bugün başlayan yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecek. www.melikgazi.bel.tr veya yarisma@melikgazi.bel.tr adresinden yarışmaya online başvuru yapılacak. Son kayıt tarihi ise 01 Mart Pazar günü.