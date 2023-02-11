Kızılay Talas Şubesi'nden Afet Bölgesine Yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kızılay Talas Şubesi, 24 saat boyunca afet bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 10 il etkilenmişti. Depremin ardından Kızılay Kayseri Talas Şubesi'nden hareket eden yardım tırları; afet bölgesindeki depremzedelere yardım taşımaya devam ediyor.

Kızılay Talas Şubesi'nin 24 saat açık tek şube olduğu öğrenildi.