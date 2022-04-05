Kızlar Basketbol Gençler Ligi B Grubunda mücadele eden Bellona Kayser, Basketbol ligin 11.
haftasında sahasında konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 72-68'lık sonuçla mağlup etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Soner Türker, Rabiha Tank
Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar (5), Fatma Melis İplikçi (6), Feray Dalkılıç (23), Umay Keçeli, Derya Bahar, Kiraz Keleş (15), İlayda Derman (8), Esma Eyşan Göksu, Ece Su Dinçer (4), Candan Eylül Dikmen (8), İncilay Derman (3)
Nesibe Aydın: Tuğçe Gürel (8), Elif Sude Şafak, Cansu Güzel (9), Berra Deniz Şahin (8), Zeynep Toru (15), Emine Gül Karagöz (2), Nehir Er (10), Mervecan Ekici (9), Ecem Kılıç (7), Nehir Çapçıoğlu
Periyotlar:
1.Periyot: 26 - 19 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 49 - 32 (Bellona Kayseri lehine)
3. Periyot: 61- 51(Bellona Kayseri lehine)