KKMM'de dünya ve Kayseri gündemi konuşuldu

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda Kayseri merkezinde akşam ticaretinin canlandırılması ile küresel ve yerel siyasetin dili, toplumsal yansımaları konuları ele alındı.

Kayseri Küçük Millet Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda ‘Kayseri merkezinde akşam ticaretinin canlandırılması' konusunu Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu anlatırken, ‘Küresel ve yerel siyasetin dili, toplumsal yansımaları' konusunda da Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş görüşlerini açıkladı.

İlk olarak konuşan Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş, “Son 200 yıldır küresel çapta güç birikimi ve dağılımı daha evvel Müslümanların elindeyken 1700'lü yıllardan itibaren Batılıların lehine bir güç dağılımı oldu. Dünya üzerinde bir iktidardan söz edebilirsek bu son 200 yıldır batı dünyası modern uygarlık çerçevesinde bir güç merkezi haline dönüştü. Batılı olmayan toplumların tamamı da oluşan bu yeni güç merkezine uyum sağlamakla vakit geçirdi. Kendilerini bu dünya güce nasıl adapte edebiliriz diye vakit geçirdi. Bu güç oluşan bu güç son yıllarda yeni bir merkez arayışı içindedir. Çanakkale'de bizi en çok uğraştıran ülke İngiltere'dir. Aradan geçen 100 yılın sonunda İngiltere artık halen vazgeçmiş değil ama Türkiye ile uğraşamaz durumdadır. Demek ki, batının kendi içinde de bir güç kayması var. Dünya üzerinde bir güç kayması Asyalıların lehine gerçekleşiyor. Eski uygarlık merkezleri Çin, Hindistan, Osmanlı coğrafyası ve Mısır gibi yerler son 200 yıldır Batıya uyum sağlamakla siyaset geliştirdiler ve siyasetin dili bu çerçevede oluştu. Batı ve batı yanlıları kazanır oldu. 2000'li yıllardan sonra Batılıların aleyhine, Asyalıların lehine bir güç sapması var” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezindeki ticaret, AVM'lere kaydı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde kılık kıyafet alım ve satımı şehir merkezinde olurdu. Şimdi AVM'lere kaydı. Bu bunların etkisinden bir tanesidir. Hepsinden önemlisi alışveriş genelde kadınlar tarafından yapılıyor. Dolayısıyla erkekler iş hayatında devam ederken, kadınlar alışverişi yapıyorlar. Günümüz kadınları şehir merkezine daha az gelmesi bazı sebeplere dayanıyor. Öncelikle ulaşım, daha sonra temizlik peyzaj, hepsinden önemlisi de güvenliktir. Ortam bayanlar tarafından güvenilir hissedilmezse, kıyafeti düzgün olmayan insanlar varsa ve ortamın biraz daha bayanlar için rahatsızlık verici olması bunu önlüyor. Bir ganyan bayisinin olması, etrafında okey oynayan, iş arayan farklı grupların olması ve oradan bayanların geçerken çeşitli olumsuzlukların oluşması o caddelere bayanların girmesinin önüne geçiyor. Bayanlar girmediği zaman da otomatikman alışveriş bitiyor. Bir diğer sorun ise temel ihtiyaçların istenilen seviyede karşılanmamasıdır. Benim çocukluğumdan beri bir WC sorunu var. Şehir merkezinde yeterince bu tür WC, abdesthane ve çocuk emzirme gibi alışveriş merkezlerinde çok rahat ulaşabildikleri temiz ortamları şehir merkezinde yeterince bulunmamasıdır” diye konuştu.