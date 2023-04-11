KOBİGEL Projesinde Rekor Başvuru Rekor Destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler; geçtiğimiz yıl sonunda çağrısına çıktıkları KOBİGEL Projesinde 270 işletmenin müracaatta bulunduğunu ifade ederek; kazanan işletmelerin projelerine 170 milyon TL'lik destek verileceğini aktardı.

2022 yılı sonunda KOBİGEL Projesinde 3 başlıkta çağrıya çıkıldığını belirten KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler; işletmeler tarafından projeye gösterilen ilginin yoğun olduğunu bildirdi. Projeye 270 işletmenin başvuruda bulunduğunu ve destek almaya hak kazanan 124 işletmeye 170 milyon TL'lik destek sağlanacağının altını çizen Özbekler; "KOSGEB olarak 2022 yılının sonunda KOBİGEL Proje çağrısına çıktık. Türkiye genelinde çıkılmış bir çağrı bu, Kayseri'de de iyi bir tanıtım yaptığımızı düşünüyorum. Bu konuda meslek kuruluşları, sanayi odası, ticaret odası ve OSB'lerle irtibat kurarak iyi derecede tanıtım yaptık. Kayseri genelinde iyi derecede müracaat aldık. Toplam 3 farklı başlıkta proje çağrısına çıktık. Bizim için önemli olan 1 ve 2 numaralı çağrı. Çünkü biraz daha yüksek teknoloji ihtiva ettiği için işletmelerinde yüksek teknolojiye kendilerini entegre etmeleri gerekiyor. 1 ve 2 numaralı başlıkta yaklaşık 100 müracaat aldık, 3 numaralı başlıkta ise yaklaşık 170 müracaat aldık. Bizim için sevindirici olan 1 ve 2 numaralı başlıktan iyi derecede müracaat aldık. Geçtiğimiz günlerde de yoğun bir şekilde kurul temposuna girdik, projeleri değerlendirdik. Geçtiğimiz haftalarda da sayın bakanımızın duyurusuyla sonuçlar ilan edilmiş oldu. Kayseri'de yaklaşık 124 tane işletme destekten faydalanabilecek. 3 numaralı başlıktan yaklaşık 103 işletmenin projesi kabul edildi. 1 ve 2 numaralı başlıktan ise yaklaşık 20 işletmenin projesi kabul edilmiş oldu. İşletmeler proje çerçevesinde 1,5 milyon TL'den 2 milyon TL'ye kadar çağrı başlıklarına göre 0 faizli ve yüzde 85 destek oranıyla destekten yararlanabilecekler. Proje bittikten 1 yıl sonra işletmeler bu desteği geri ödemeye başlayacaklar. Şuanda işletmeler açısından oldukça avantajlı olduğunu düşünüyorum. 124 işletmenin geneline baktığımız zamanda da KOSGEB tarafından yaklaşık 170 milyon TL civarında bir destek verileceğini öngörüyoruz. Destek oranını da yüzde 85 olarak düşündüğümüzde yaklaşık 200 milyon TL'lik bir yatırıma tekabül ediyor. 2023 senesinde sadece KOBİGEL çağrısıyla yaklaşık 200 milyonluk yatırıma 170 milyonluk bir destek vereceğiz. Bu bizim için oldukça sevindirici. Çünkü bu güne kadar uyguladığımız en yüksek bütçeli ve en genele yaygın proje başlığı oldu" ifadelerini kullandı.

Destekler devam edecek

Desteklerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Ahmet Özbekler; "Elimizden geldiğince işletmelere destek vermek istiyoruz. Özellikle Kayseri içerisinde proje başvurusunda bulunmuş ama projesi kabul edilmemiş veya sıralamada yer alamamış işletmeler olabilir. Onlar da yine KOSGEB ile olan takibini devam ettirsinler. Önmüzdeki dönemlerde KOSGEB'in mevcut veya yeni oluşabilecek farklı desteklerine her zaman müracaat edebilirler. Bizim amacımız hem Kayseri iline hem de Kayseri'de faaliyet gösteren KOBİ'lere mümkün olduğunca etkin bir şekilde destekten yararlandırmak" diye konuştu.