KOCAFEST'e katılan öğrenciler, Türk havacılığına katkı sağlayacak projeler sergiledi

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ve ortaokul ile lise öğrencilerinin katıldığı Kocasinan Teknoloji Festivali'nde (KOCAFEST) öğrenciler, Türk havacılığına katkı sağlayacak ürünlerini sergiledi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri öğrenciler tarafından yapılan İHA'lar, uzay aracı ve havacılıkta maliyetleri düşürmeyi amaçlayan düzenekleri inceleyerek bilgi aldı.

Tarımda İHA ile sulama yapmak için proje geliştiren Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Kerem Geldeş, projeleri ile ilgili verdiği bilgide, “Biz buraya gelmek için drone yaptık. Tarımda sulama yapılabilmesi için otonom bir şekilde uçan İHA yaptık. İkisi de otonom bir şekilde uçabiliyor. Tarımda sulama yapan İHA'mız üzerindeki GPS modülü sayesinde uydudan sinyal alıyor, kendi konumunu buluyor ve bizim söylediğimiz yerlerde sulama yapabiliyor. Normalde tarım sulamalarında hep drone kullanılıyor, biz daha gelişmiş şekilde İHA yaptık. Bunun nedeni de kanat açıklığı daha geniş olduğu için daha geniş bir alana sulama yapabiliyor. Droneda tek bir noktada bırakabiliyoruz, İHA'da daha geniş alanlara ilaçlama ve sulama yapabiliyoruz. Ülkemizde bu tür ürünler yeni başladığı için ilgi görmüyor. Bunlar başlangıç seviyesi ve ileride inşallah daha güzellerini yapacağız. Şimdiden kendimizi geliştirmek amacı ile bu projeleri yaptık” dedi.

Mars yüzeyine inen aracın öğrencilerle birlikte 3 boyutlu yazıcı ile prototipini yapan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi Seda Acar da, “Biz burada mars yüzeyine inen aracın prototipini yaptık öğrencilerle beraber. Mars'ın yüzeyinden malzeme toplayan araç vardı ve onu da öğrencilerimizle geliştirdik. Amaç da oradaki aracı burada da üretebilmek ve biz bu uzay aracını yaparken üzerindeki tüm malzemeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıktı olarak aldık. Hiç birini satın almayı tercih etmedik, tamamen el emeği bir ürün ortaya çıkardık. Gelecekteki hedeflerimizden bir tanesi bildiğiniz üzere Mars'a gidebilmek. Öncelikli hedefimiz uzaya çıkmak ve aya gidebilmek. Biz de neden diğer ülkeler gibi kendi aracımız olmasın üretmeyelim hedefi ile yola çıkarak bu projeyi geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi General Emir Havacılık ve Uzay Okulu Havacılık Bölümü Öğretmeni ve Erciyes Üniversitesi İnsansız Hava Araç Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Muhammed İkbal Kara ise “Burada sergilediğimiz ürün, sabit kanatlı bir insansız hava aracı. Buradaki amacımız ise yerdeyken uçaklarda pist mesafesini kısaltmak ve havadayken de kanat uçlarında oluşan olumsuz hava akımlarını engellemek. Bunu tek bir sistemle yaptık ve bunu da ısıl hafızalı metallerle yapıyoruz. Yani ısı verdiğimizde bu şekli alacak metallerle yapıyoruz. Bunun önemi de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yarışmalarına katıldık ve bu projeyi kendi bünyelerine aldılar. Bu proje bizlere tek bir sistemle hem yerdeyken pist mesafesinden kazanç sağlıyor hem de yukarıdayken elde edilen taşıma kuvvetini arttırarak yakıt tüketimi gibi maliyetleri düşürmeyi sağlıyor” dedi.

KOCAFEST'e 11 kategoride 101 takım halinde katılan toplam bin 200 ortaokul ve lise öğrencisi, 3 gün boyunca yaptıkları projelerini sergileyecek.

KOCAFEST'in açılışına Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.