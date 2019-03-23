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Kocasına kızıp evi ateşe verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kocasıyla tartışan kadın, oturdukları evin mutfağını ateşe verdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kocasıyla tartışan kadın, oturdukları evin mutfağını ateşe verdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla tartışan İran uyruklu kadın sinir krizine girdi. Evin mutfağını ateşe veren kadın, daha sonra evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, polis ekipleri evde inceleme yaptı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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