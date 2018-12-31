Kocasinan, 2018'de 3 bin yuvanın temelini attı

Genç çiftlerin yuva kurmak için ilk adımlarına tanıklık eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, nikahlarını kıydığı çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Yeni evlenen çiftlere ‘Nikah Seti', bebeği olan ailelere ise ‘Hoş Geldin Bebek Paketi' hediye eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini, verdiği hediyelerle taçlandırıyor.

Kocasinan Belediyesi nikah dairesinde 2018 yılı içerisinde toplam 2 bin 852 çiftin evlilik işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu anlamda Temmuz ayının en yoğun geçen ay olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Aile; toplumun temel dinamiklerinden biridir” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yeni evlenen çiftlerin ve ailelerinin mutlu anlarında yanlarında olmak bizleri de mutlu ediyor. Yenilenen ve günün şartlarına uygun hale getirilen nikah salonumuzla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Ayrıca çiftlere içerisinde; Kur'an-ı Kerim, aile ilmihali, lokum, fincan takımı, nikahta ilk imzayı atacakları kalem ve Türk Bayrağı bulunan ‘Nikah Seti' hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Genç çiftlerimizin vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve mukaddes değerlerimize sahip çıkacak bir yuva kurmalarını Allah'tan niyaz ediyoruz. Evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.