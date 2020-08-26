Kocasinan, 5 yılda 10 ton elektronik atık ile 6 bin 730 kg atık pili ekonomiye kazandırdı

Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi, 5 yılda toplam 10 ton elektronik atık ve 6 bin 730 kg atık pil topladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin geri dönüşümde yaptığı projeler ve çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarının altını çizerek, şunları kaydetti: “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların toplanmasının önemli olduğunu biliyoruz. Daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği Elektronik Atık Toplama noktalarıyla ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlıyoruz. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlamış elektronik cihazlarda bulunan tehlikeli maddelerin çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyoruz. Ayrıca geri dönüşüm; herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesidir. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda daha duyarlı olmaya ve atık hale gelen elektronik aletleri bu noktalara bırakmalarını istiyoruz. Bu kapsamda geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.”

Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Türkiye için bu yöndeki hizmetleri artırarak devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.