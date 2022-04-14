Kocasinan ağaç dikim sezonunu açtı

Saraybosna Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kocasinan'ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bahar ayları, bizler için ağaçların dikilmesi, parklarımızın yeniden yeşillendirilmesi, cıvıl cıvıl güzellik demek. Bugün Saraybosna Mahallemizde yeni park alanımızın ağaçlandırma çalışmalarına başladık. Birçok noktada ilçemizi daha yeşil hale getirmek için aralıksız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öncelikle ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz ardından ise yeni parklar inşa edeceğiz. Yeni ağaçlandırma alanları oluşturacağız. Kocasinan'da park sayımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Park Bahçeler ekibimizde olağanca gücüyle çalışmaya devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni sezon şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Saraybosna Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ağaçlar ile ilgilendi. Toprakla buluşturulan ağaçların budama ve sulamasını yapan Çolakbayrakdar, sezonun hayırlı olmasını diledi.