Kocasinan Akademi ile yetenekler keşfediliyor

Kocasinan Akademi Tesisleri'nde verilen eğitimlerle, gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarılması ve topluma kazandırılması sağlanıyor. Bu konudaki en güzel örneklerden biri şu sıralar Kocasinan Akademi Yakut Tesisinde yaşanıyor. Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası işitme yetisini kaybeden Hülya Temel, akademide aldığı eğitim sayesinde duygularını resim yaparak ifade ediyor.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi kursiyerlerinden işitme engelli Hülya Temel, aldığı eğitimle duygularını aktarmanın sanatsal yolunu seçti. Duygularını aktardığı tabloları satışa sunan Temel, elde ettiği gelirle de geçimini sağlıyor. Resim Öğretmeni Esra Yıldız nezaretindeki eğitimlere katılan Temel, yağlı boya ve karakalem çalışmalarından oluşan eserlerinin bir bölümünü ise, açacağı resim sergisinde görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Temel'in en büyük destekçilerinden olan Kocasinan Akademi eğitmenlerinden Resim Öğretmeni Esra Yıldız ise, işitme engelli Temel'in resim konusunda çok yetenekli olduğunu ve bunu kazanç kapısı haline getirdiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra işaret dili eğitimi aldığını ve bu durumun öğrencisi Hülya Temel ile iletişiminde büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Yıldız; “Hülya Hanım bizim geçen seneden beri öğrencimiz. Kendisi işitme engelli olduğundan dolayı buraya geldiğinde resim yapmaya ve özellikle yağlı boyaya ilgisinin olduğunu gördük. Ancak karakalem çalışması hiç yapmamıştı. Biz kendisini en baştan temel çalışmalarla kurs eğitimine başlatarak şu an sipariş alabilecek düzeye ulaştırdık. Arkadaşlarıyla birlikte kendi gündelik işlerini halledebiliyor. Biz de elimizden geldiği ölçüde kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kısa bir dönem işaret dili öğrendiğim için kendisine yardımcı olmak adına elimden gelen her türlü gayreti gösteriyorum' diye konuştu.

Bu durumun oluşmasında en büyük pay sahibinin akademi tesislerini vatandaşlarla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olduğunu ifade eden Esra Yıldız, gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarılması ve topluma kazandırılması adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar ise; Kocasinan Akademi Tesislerinde verilen eğitimlerin amacına ulaştığını belirterek, önümüzdeki dönemde bu tesislerin ve tesislerde verilen kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.