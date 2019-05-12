Kocasinan Akademi, Ramazan Sokağı'nda

Kocasinan Akademi kursiyerleri, yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini, Dünya Ticaret Merkezi'nde kurulan Ramazan Sokağı'nda sergiliyor. Sergiyi ziyaret edip, eserleri inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hanımların Kocasinan Akademi'de bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer taraftan ise ev bütçesine katkı sağladığını belirterek, Akademi ile Kayseri'nin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına renk kattıklarını söyledi.

Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. Ardından Kocasinan Akademi'nin sergisini beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Kursiyerlerin el emeğini sanata dönüştürebildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hanım kardeşlerimizin, Kocasinan Akademi'de almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru eserler burada sergileniyor. Yakut ve Mimarsinan tesislerimizdeki kursiyerlerimizin eserlerinden oluşan el emeği göz nuru ürünlerin ardından diğer tesislerimizdeki kursiyerlerimizin eserleri, Ramazan ayı boyunca sergilenecek. Özellikle Kocasinan Akademi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor, kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan tanındığında çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerimiz, öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesile ile Ramazan ayı boyunca açık olacak olan sergimize, tüm Kayserilileri davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet vererek, şehrimizin hayatına renk katıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, geleneksel nakışlar, geleneksel örgü, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, kağıt rölyef, ahşap ve cam boyama, yağlı boya ve dekoratif ev aksesuarları, takı tasarımı ve ev tekstil ürünleri gibi eserler yer alıyor.