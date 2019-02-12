Kocasinan Akademi'den göz kamaştıran sergi

Kocasinan Akademi Yakut ve Erciyesevler Tesisleri'nde öğrenim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi düzenlenen coşkulu bir törenle açıldı. Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde el emeği göz nuru eserlerden oluşan sergi, vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan Akademi'nin açtığı sergiyi ziyaret ederek serginin açılışını gerçekleştirip, el emeği göz nuru ürünleri yakından inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkese hitap edecek olan tesislerin sayısını artıracaklarını söyledi.

Sergiyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Stantları beğeniyle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi'nin kurulduğundan bu yana 3 yıldır ürünler ortaya çıkaran kursiyerlerimizin bir kısmı bu dönem başlamış olmasına rağmen birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar. El sanatlarından çini gibi birden çok farklı alanda yapılan eserler, bizleri mutlu etti. Gerek genç gerekse yetişkin hanım kardeşlerimizin kısa bir zamanda bunları yapmaları çok güzel. Vatandaşlarımızın yapılan çalışmalarla ilgili iltifat dolu sözleri ve beğenileri, bizleri ayrıca memnun ediyor. Hedefimiz; mahallelerde vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği sosyal tesisler yaparak, kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkesin eğitim alabileceği Kocasinan Akademi'yi hizmete sunmak. Vatandaşlarımızı bu hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi tesislerimize davet ediyorum.” diye konuştu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Başkan Çolakbayrakdar, Akın Mahallesi'nden her gün resim yapmak için Yakut Tesisi ‘ne kadar gelen kursiyer Hacer Kaplan ve yaptığı çalışmalarla Sultan Sazlığını temalandıran 70 yaşındaki emekli öğretmen Aysel Özkaya ile yakından ilgilendi. Ayrıca Kocasinan Akademi Yakut Tesisi kursiyerlerinden işitme engelli Hülya Temel'in duygularını aktardığı tabloları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Temel'le işaret diliyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Kocasinan Akademi Erciyesevler ve Yakut Tesislerinde eğitim gören kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, kağıt rolyef, çini seramik, filigrafi, Hüsn-i hat, tezhip, ahşap ve cam boyama, yağlı boya ve dekoratif ev aksesuarları gibi çalışmalar yer aldı. Kurs hocalarının ve kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan çalışmaların yer aldığı sergi, vatandaşlardan tam not aldı.