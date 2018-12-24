Kocasinan Akademi'nin kursiyerleri ekonomiye katkı sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'de verilen kursları ziyaret edip, el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi'de aldıkları eğitimler ile birbirinden güzel çalışmalara imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak, bizleri oldukça mutlu ediyor.” dedi.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'nde kadınlara yönelik verilen geleneksel el nakışları kursunu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle sohbet etti. Kadınları, ortaya çıkardıkları çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hanım kardeşlerimiz, Kocasinan Akademi'de bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer yandan ise ev ekonomilerine katkı sağlıyor.” diye konuştu.

Kocasinan Akademi ile çok çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere toplumun her kesiminden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek el emeği göz nuruyla çok sayıda eser ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan sunulduğunda çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerler ise Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.