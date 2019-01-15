Kocasinan, asfalt çalışmalarıyla rekor tazeledi

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip ve yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile 2018 yılında 265 bin ton asfalt serimi ve 200 kilometre yol yaparak tarihi bir rekor elde etti. Yeni Kocasinan'ı hızlıca şekillendirdiklerine vurgu yapan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında hedeflenen rakamların üzerine çıkararak rekor hedefini bir üst seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın, nüfus olarak Türkiye'nin 33 ilinden daha büyük olduğunu hatırlatarak, “Kocasinan, aynı zamanda 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan'ın dört bir yanında asfalt seferberliği yaptı.” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, “Yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirirken bu yıl 265 bin ton asfalt serimiyle rekor kırdık ve yaklaşık 9 Milyon 600 TL tasarruf sağladık. Ayrıca toplam 430 bin ton temel malzeme ve 600 bin ton da kaba dolgu malzemesi kullanıldı.” diye konuştu.

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.