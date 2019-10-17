Kocasinan Belediye Meclisi, tek yürek

Kocasinan Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tek yürek olup, tam destek verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde olağanüstü gündemle bir araya gelen meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verilen ortak bir bildiri yayımladı ve asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdiler.

Kocasinan Belediyesi Meclisi olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Vatan toprağı için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Ülkemizin özellikle Güneydoğu Bölgesinde 40 yıldır PKK tarafından yürütülen terör eylemleri var. Bu noktada devletimiz ciddi manada operasyonlar yapmaktadır. Genç-yaşlı dinlemeden hatta kundaktaki bebekleri dahi katledecek kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada; 8 yıldır Suriye'de olan bir iç karışıklıktan beslenen PKK/YPG/ PYD/ DEAŞ gibi adları değişik ancak aynı zihniyetteki terör örgütlerine karşı, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı Harekatı ile mücadele vermektedir. Rabbim, ordumuzu muzaffer eylesin. Mehmetçiğimizin, ayağına taş değdirmesin. Mehmetçiklerimizin yurtlarına sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Düzenlenen operasyonun amacı Fırat'ın doğusunu terörden tamamen arındırıp, daha sonra o bölgede yaşayan Suriyeli misafirlerimizin yurtlarına geri dönerek, kendi topraklarında yaşamalarını sağlamaktır. Ordumuz, inşallah bölgeye huzur iklimini hakim kılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Meclis Üyesi Filiz Ertürk tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bildiri okundu. Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda okunan destek bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir.

Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, Kocasinan Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”

Bildiri okunduktan sonra ‘Söz konusu vatan ise; gerisi teferruattır' sözünün yurdun dört bir yanında olduğu gibi Kocasinan'da da örnek birlikteliğin sergilendiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bin yıldır bu aziz millete vatan olan ve huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevlam, bizlere nasip eylesin.” şeklinde konuştu.

Millet İttifakı Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise “Ortak bildiride olduğu gibi buradaki amaç; operasyonla Suriye bütünlüğünü korumak ve sınırlarımızı güven altına almaktır. Barış Pınarı Harekatı en kısa zamanda başarıya ulaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; oradaki güvenlik koridoru oluşturulduktan sonra Mehmetçik kışlasına dönecektir.” dedi.

MHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Hacı Çevikel de bu konuda öncülük ettiği için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Suriye'de terör ve teröristlerle mücadele etmektedir.” diye konuştu.

Örnek bir dayanışma sergileyerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren meclis üyeleri, belediye hizmet binasının önünde ellerinde Türk Bayraklarıyla asker selamı eşliğinde objektiflere poz verdi ve ‘Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe desteklerini iletti.