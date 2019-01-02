Kocasinan Belediyesi, 136 bin 875 ton çöp topladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.

‘Çevreci Belediye Kocasinan' parolasıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, temizlik hizmetlerindeki hassasiyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarının altını çizerek “Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır' anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 375 ton çöp topladık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Ayrıca hatırlanacağı gibi ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi' ve ‘Cami Temizleme Ekibi'ni kurarak Kayseri'de ilkleri gerçekleştirdik. İlçe genelinde 62 okul ve 278 cami başta olmak üzere Kocasinan'ın dört bir yanında temizlik hizmetlerinde seferber olmuş durumdayız. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti,önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temizlikte yaygın olarak kullanılan 11 adet cincır, 12 adet şarjlı süpürge ve 8 adet çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde 3 vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor” diye konuştu.