Kocasinan Belediyesi, 2 asırlık camiyi restore etti

Kocasinan Belediyesi tarafından Gevhernesibe Mahallesi'nde başlatılan 200 yıllık tarihi Çandır Cami'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önemli bir tarihi eserin daha restorasyonunu tamamladıklarını belirterek, Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıktıklarını söyledi.

Kocasinan Bölgesi'nde bulunan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken her türlü gayreti gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle tarihi eserlere hak ettiği değeri verdiklerini vurguladı. Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, tarihi caminin yapısına uygun yepyeni bir görünüme kavuştuğuna işaret ederek“ Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlenmesi, temizliği, yenilenmesi ve güzelleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış tarihi Çandır Cami'nin iç ve dış kısımları orijinaline uygun olarak yenilendi. Bütün tarihi yapılarda olduğu gibi caminin aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirdik. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ÇANDIR CAMİİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri olan Çandır Camii, 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişi kapasitesiyle orijinalinde mescit olarak yapılmıştır. Ahşap sütunlar ve yatay bağlantılar kullanılan caminin mihrabında, 73 porselen tabak bulunuyor. O dönemde cami yapımına destek olan mahalle sakinleri, çini yaptırmaya güçleri yetmediği için evlerinden getirdikleri yemek ve çay tabaklarıyla mihrabı süsledikleri anlatılıyor. Farklı özelliğiyle vatandaşların ilgisini çeken ve Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen tarihi camii, yepyeni bir görünüşüyle dikkat çekiyor.