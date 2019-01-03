Kocasinan Belediyesi 21 taksi durağını yeniledi

Bu çerçevede 2016 yılında 5 adet, 2017 yılında 10 adet ve 2018 yılında ise 6 adet olmak üzere toplam 21 adet taksi durağını yenileyen Kocasinan Belediyesi, hem vatandaşlar hem de taksici esnafı tarafından büyük takdir topluyor.

Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan'ı önümüzdeki döneme hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını ise daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, yenilenen taksi durakları ile ilçenin estetik görüntüsüne de katkı sağladıklarını ifade ederek; “Taksi duraklarında kullandığımız birinci sınıf malzemeler örnek teşkil etmektedir. Duraklarda yanmaz özelliği ve ısı yalıtım oranı yüksek olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen taşyünü mantolama kullanılmıştır. İç cephesinde kompakt laminat sistemiyle en üst seviyede teknoloji barındıran, ekstra hijyen sağlayan malzemeler kullanılan taksi duraklarının dış cephesinde ise sağlık açısından en çok tercih edilen ve şık görüntü sağlayan alüminyum kompakt laminat ürünler tercih edilmiştir. Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksici esnafımız daha sağlıklı bir ortamda vatandaşlara daha kaliteli hizmet veriyor. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Çevre düzenlemesi yapılan ve ortalama 15 metrekareden oluşan taksi duraklarının içerisinde; dinlenme alanı, mutfak dolabı, lavabo gibi bölümler bulunuyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Park ve Uğur Taksi, Mevlana Mahallesi'nde Adliye Taksi, Sanayi Mahallesi'nde Sağlık Taksi, Fatih Mahallesi'nde Fatih Taksi, Fuzuli Caddesi'nde Akça ve Gül Taksi, Billur Caddesi'nde Can ve Billur Taksi, Erkilet Bulvarı üzerinde Net ve Sıla Taksi, Alsancak Mahallesi'nde Kral Taksi, Hastane Caddesi üzerinde Magnet Taksi, Serçeönü Mahallesi'nde Şato ve Papatya Taksi, Mimarsinan Mahallesi'nde Tuna ve Şen Taksi, Kayabaşı Mahallesi'nde Toros Taksi, Şeker Mahallesi'nde Süha Taksi, Yakut Mahallesi'nde Yakut Taksi ve Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ziya Gökalp Taksi olmak üzere toplam 21 adet durak yenilendi.

Taksici esnafları da yapılan çalışmadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, böyle bir hizmeti sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.