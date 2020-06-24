Kocasinan Belediyesi, 6 ayda 34 bin 629 ağaç kurtardı

Geri dönüşümle hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm çalışmalarıyla yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Geri dönüşüme büyük destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bünyemizde barındırdığımız teknolojinin son sistemleriyle donatılmış Anadolu'nun modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile ilk 6 ayda 2 bin 37 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 34 bin 629 ağacın kesilmesi önlendi. 626.972 kg plastik atık geri dönüştürülerek, 416.916 kw/h elektrik tasarrufu sağlandı. 156.743 kg cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 15.600 litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Ayrıca 313 ton metal atık geri dönüştürülerek 4.383.000 kw/h enerji edildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağlamış olduk.”

‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz ve kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplama özelliğine sahip Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, geri dönüşümün herkesin katkıda bulunacağı bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak sözlerini noktaladı.

Teknolojiyle donatılmış günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip KAYÇEV' de kaynağında ayrışmış olarak toplanan ambalaj atıklar, tasnif edilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hale gelen pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ve her türlü kağıt ve karton kutular gibi ürünler tesis de işlem görüyor ve bunlar geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını, evlerde mavi poşet dağıtım uygulamasıyla toplayan Kocasinan Belediyesi, iş yerleri ve kamu kurumlarında; iç mekan kutularıyla marketlerde ise kafes sistemi ve büyük kutularla atıkları topluyor.