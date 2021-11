Kocasinan Belediyesi; 7 projenin temelini attı, 5 projenin de açılışını yaptı

Yazın olduğu gibi sonbaharda da 7 projenin temelini atarken 5 projenin de açılışını gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi'nin yatırımlarıyla Kocasinan, her alanda cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan ve sosyal odaklı projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle Kocasinan, her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor” dedi.

Tüm alanda her sosyal dokuya uygun yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini ve yapılan hizmetlerle Türkiye'deki diğer belediyelere örnek olduklarını söyledi. Kocasinan'ı daha modern ve daha yaşanılabilir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin konforlu ulaşım ağından sosyal odaklı projelerine, kentsel dönüşümden sosyal tesislerine, kültürel ve eğitim hizmetlerinden her yaştan vatandaşın faydalandığı projeleri hayata geçirdiklerine işaret ederek, “Mutlu ve huzurlu insanların şehri; Kayseri'miz, en güzel hizmetleri hak etmektedir. Bu doğrultuda ‘İşimiz Gücümüz Kocasinan' parolasıyla dur durak bilmeden daha fazla proje ve yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Hemşehrilerimin ihtiyaçlarına cevap verecek bütün hizmetleri, Kocasinan'ın farkıyla hizmete sunuyoruz. Asla yapılanları yeterli saymadan, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Yaşadığımız çevrenin; bizlere büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza miras olarak bırakacağımız en önemli varlığımız olduğunun şuuru içerisindeyiz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi iyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz. 7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz. Bütün gayretimiz, Kayseri'nin değerini artırmaktır ” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kocasinan Belediyesi'nin sonbaharda yaptığı yatırımlar;

Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında; Yeşil Mahalle, Seyrani, Ertuğrulgazi, Yunusemre ve Uğurevler Mahallesi'nde yeni konutların temeli atıldı.

Sağlıklı beslenmek isteyenlere ve çölyaklılara yönelik ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi için protokol imzalandı.

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) ve diğer sosyal gruplarla birlikte on binlerce ağaç toprakla buluştu ve 40'dan fazla ilçeye yeşil alan kazandırıldı.

Ahilik Projesi Yarışmaları kapsamında Ahi Evran-ı Veli'yi anmak ve ilkelerini yaşatmak amacıyla söyleşi ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Cırgalan Mahallesi Şerife-Hacı Veli Demir Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atıldı ve aynı bölgede Mehmet Zahid Kotku Cami'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler' e kazandırılan Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Çiftçilere, Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayı dağıtıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Güneşli Mahallesi'ndeki 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri kişilere haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti hayata geçti.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nun açılışı yapıldı.

Yeşil Mahallede yenisi yapılan Ünal Cami, ibadete açıldı.

Yenileme çerçevesinde 90'dan fazla farklı noktada; asfalt, yol ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar olabildiğince hızlı bir şekilde yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.