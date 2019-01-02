Kocasinan Belediyesi, 8 asırlık camiyi restore ediyor

Kocasinan Belediyesi, Himmetdede Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık tarihi camiyi restore ediyor.

Tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaklaşık 1200'lü yıllara ait olanHimmetdede Cami'sini restoreederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de ve tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır.Himmetdede Camii ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin sabırsızlıkla beklediği bu çalışmaylacamiyi en kısa sürede tamamlayarak, yeniden ibadete açacağız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı olsun” diyerek noktaladı.