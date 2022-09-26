Kocasinan Belediyesi ağaçlandırma sezonuna hazır

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en geniş fidanlığını bünyesinde bulunduran Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte yine on binlerce ağacı toprakla buluşturacak. İlçeyi daha güzel hale getirmek için yoğun gayret eden Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı itibarı ile 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Yeşil alan çalışmalarıyla toplam 6 milyon 50 bin 962 metrekare ile ilçeyi dünya standartlarının üzerine çıkartarak, ‘Yeni bir yemyeşil Kocasinan' inşa eden Kocasinan Belediyesi, 2022 yılın son aylarında yeni yeşil alan ve ağaç dikimiyle yeni bir rekora hazırlanıyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, uzun ömürlü olması ve nesilden nesile sağlıklı bir şekilde ulaşması için Kayseri iklimine uygun ağaçları, yine toprakla buluşturacak. Özellikle 10-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturan Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta düzenli bir şekilde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirecek. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturan Kocasinan Belediyesi, bu yıl ise rekor ağaçlandırma faaliyetleriyle Kocasinan'ın yeşil alan miktarını daha da artıracak.

Öte yandan ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en geniş fidanlığını bünyesinde barındıran Kocasinan Belediyesi'nin Oruçreis ve Gömeç Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanında, Kayseri iklimine uygun 10-20 yaş arası ağaçlar dikilmek için hazır hale getirildi.