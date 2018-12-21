Kocasinan Belediyesi Çölyaklı ailelerin taleplerini geri çevirmedi

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, yenilikçi hizmet anlayışıyla Kayseri'de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Çölyaklı ailelerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, glutensiz ürün paketinin ihtiyaca göre artırılacağının ve glutensiz mutfak projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

İlçe genelinde ikamet eden 182 Çölyak ailesine glutensiz gıdadan oluşan yardım paketi dağıtan Kocasinan Belediyesi, çölyaklılara yemek eğitimi alabilecekleri ve kendi yemeklerini hazırlayabileceği glutensiz mutfak projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde çölyak hassasiyeti bulunan 16 yaş altı çocuklar için temsili doğum günü kutlamasına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerden gelen talepleri geri çevirmedi. Onların isteklerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, rutin olarak dağıttıkları glutensiz ürün paketlerini ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre artıracaklarının ve glutensiz mutfak projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarının vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi ve sosyal odaklı hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Toplum içerisinde bütün katmanlarıyla ilgili farkındalığımızın olması lazım ve onların hayatlarını paylaşmamız gerekiyor. Bu çerçevede gluten duyarlılığı olan Kocasinanlı bireylere de belediye olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl, meclis toplantımızda aldığımız kararla glutensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere yardım ediyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Belediye olarak yapmamız gereken işlerin en başında insanların hayatlarını kolaylaştırmak, mutlu etmek ve yüzlerini gülümsetebilmektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimin yüzlerinde bir tebessüm bırakmışsak, bizim adımıza mutluluk vericidir. Önemli olan milletimizin imkanlarını milletimize hizmet olarak sunabilmektir. Her şey geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu, uzun ömürler dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Çölyaklı aileler ise Kocasinan Belediyesi'nin kendileri için yapılan hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin çölyaklı aileler için hazırladığı glutensiz ürün paketlerinin içinde; makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı, gofret, hamur işi karışım vb. gibi glütensiz yiyecekler bulunuyor.