Kocasinan Belediyesi, İkram Çeşmesiyle gönülleri fethediyor

Kocasinan Belediyesi, asırlardır süre gelen Osmanlı geleneğini Kocasinan'da yaşatıyor. İkram Çeşmesiyle binlerce vatandaşa çorba ikram eden Kocasinan Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşın beğenisini kazanıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.

“Unutulmaması gereken değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan'da yaşattıklarını belirterek, “Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah Hastane Caddesinde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

2015 yılında hayata geçirdiği İkram Çeşmesiyle Türkiye'ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın elinden alıyor.