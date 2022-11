Kocasinan Belediyesi, Kızılay Haftası'nı ağaçlarla taçlandırdı

Kocasinan Belediyesi tarafından 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay gönülleriyle birlikte Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi'nde ağaçlar toprakla buluşturuldu. Tüm Kızılay mensuplarının Kızılay Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Millet Bahçesi çalışmasıyla yeni bir yaşam alanını daha Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.

Kızılay gönüllerinin destekleriyle Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesinde ağaçların toprakla buluştuğu program ile ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kızılay mensuplarının Kızılay Haftası'nı kutladı. Türk Kızılay'ının başlattığı projelere her zaman katkı sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Kızılay gönülleriyle birlikte Erkilet bölgesinde ağaçları toprakla buluşturuldu. Kocasinan'ın her bir köşesinde farklı çalışmalarla yeni mekanlar kazandırıyoruz ve ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan'ımızı hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek için farklı projelere imza atıyoruz. Özellikle ağaçlandırılmadık hiçbir nokta kalmayana kadar her bir bölgede ağaçlandırma çalışmasının gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede 2015 yılından bu zamana kadar yeşillendirme, ağaçlandırma ve park çalışmasıyla Kocasinan'ımıza 1 Milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdık. Öncelikle parklarımıza ağaçlandırma çalışması yapıyor ardından ise parkın fiziki olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Bu noktada Erkilet Millet Bahçesi için ise ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturuyoruz ve böylelikle Millet Bahçesi daha güzel hale gelecek. İşin bir diğer tarafında ise nerede bir afet veya olumsuz bir şart oluşmuş ise orada her daim Kızılay'ı görüyoruz. Bu vesileyle bütün Kızılay mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerek depremde gerek afetlerde ihtiyaç duyulduğu anda Kızılay gönülleri, insanların yaralarını hızlıca sarma noktasında gayret ve çaba içerisindeler” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Kocasinan İlçe Başkanı İbrahim Sarıçiçek ise “Herkesin Kızılay Haftasını kutluyorum. Çünkü herkes, dolaylı veya dolaysız Kızılaycıdır. Millet olarak yardım etmeyi ve paylaşmayı çok seviyoruz. Bizlerde köprü görevi görerek, vatandaşlarımızın desteklerini ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Böyle güzel bir etkinlikten dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Arif Karakaş da Kocasinan Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmalarında örnek olduğuna dikkat çekerek; “Daha yeşil Kayseri için yoğun çaba sarf eden Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kızılay Kocasinan Şubesi'nde yönetiminden Duygu Coşkun ise daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Kayseri Gönülleri de doğayı ve yeşili sevdiklerini belirterek, ağaç dikme faaliyetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Muhtarlar ise bölgeyi daha yeşil dokuya kavuşturduğundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.