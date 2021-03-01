Kocasinan Belediyesi Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

Kocasinan Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 12 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Meclis toplantısında Mimarsinan, Elagöz, Erkilet Osmangazi, Saraybosna, Hoca Ahmet Yesevi, Hilal, Sancaktepe, Şeker, Kötügöller ve Fevzioğlu Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi. Ayrıca konuşmasında; “Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Bundan dolayı Sedat Kılınç Bey'in talebi olan Tarım Komisyonu'nun kurulmasının son derece önemli ve değerlidir.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, gelecek ay mecliste gündem maddelerine ekleyip, bu konuyu değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gündemdeki maddeler görüşüldükten sonra toplantı sona erdi.