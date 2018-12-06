Kocasinan Belediyesi Sayısız Başarıya İmza Atıyor

Yetiştirdiği sporcularla Kayseri'yi masa tenisinde merkez haline getiren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, elde ettiği başarılarla Kayseri'ye ve Türkiye'ye büyük gurur yaşatıyor. Müsabakalarda hem takım hem de bireysel olarak şampiyonluklar kazanan Masa Tenisi Takımı, her defasında rekorları alt üst ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdıran şampiyonlar yetiştiriyor. Her zaman spora ve sporcuya destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye'de adeta masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Kadir Has Spor Salonu'nda antrenman yapan Masa Tenisi Takımı, performanslarıyla göz doldurdu. Antrenmanda ellerindeki raketlerle adeta şov yapan sporcular, rakiplerine ise meydan okudu.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar “Kocasinan Belediyesi olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için spora büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde evlatlarımız yetişirken diğer taraftan da eğitimlerini en güzel şekilde yerine sürdürmektedirler. Masa tenisindeki mücadele eden bayan sporcularımız bunun en büyük örnekleridir. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Masa tenisi takımımız bizi sürekli gururlandırıyor. Aldığı ödüller ve derecelerle Kayseri'nin yüzünü güldürüyor. Yaptığımız yatırımlar, başarılarla taçlandırılmaktadır. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye'de masa tenisi merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Milli Takımda 3 sporcunun Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nde mücadele ediyor olması bizi gururlandırıyor ve memnun ediyor. Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu unvanını sahip Özge Yılmaz ise 6 yıldır masa tenisi oynadığını belirterek, “Milli takımda olduğum için mutlu ve gururluyum. Şuan Olimpiyat havuzundayım. Olimpiyata gitmek için de ayrıca günlük 3 saate yakın çalışıyorum. Hedefim, Avrupa'da ilk 3'e girmekti ve bunu da başardım. Müsabakalarda 2. oldum. Şimdiki hedefim ise, Olimpiyata gitmek” diye konuştu.

Gençler ve U21 Balkan Şampiyonu Betül Nur Kahraman ise 8 yıldır masa tenisi oynadığını ifade ederek, “Milli takımda Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Bundan onur duyuyorum. Her katıldığımız müsabakalarda başarılar elde ediyoruz. Bunun sırrı ise; çok çalışmak, inanmak ve istemektir. Son olarak Balkan şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da derece yapmak istiyorum. Bize destek veren başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere hocalarıma ve herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadriye Nur Sarı da tüm turnuvalarda en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgularken, diğer sporcular ise Milli Takım sporcusu olmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ise Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımıolarak Süper Lig de bir takım, 1.Lig de hem erkek hem bayan takım olmak üzere Liglerde toplam 3 takım bulunduğunu söyleyerek, “Kayseri, Türkiye masa tenisinde bir fabrika gibi çalışmaktadır. Burada yetiştirdiğimiz sporcularımızla spor tarihine adımızı yazdırıyoruz. Haftanın 6 günü 110 sporcumuzla sabah, öğle ve akşam grupları halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; Süper Ligde ilk 4 sıralamayı elde edip, kulübümüzü Avrupa Kupalarında en iyi şekilde temsil etmektir. Ayrıca 1.Ligde bulunan takımlarımızı da Süper Lige çıkarmaktır. Özellikle Özge Yılmaz sporcumuzu, 2020 ve 2024 Olimpiyatlarına en iyi şekilde hazırlayarak, Türkiye tarihinde yerli sporcumuzu olimpiyatlarda yarışmasını sağlamaktır. Bizlere her zaman destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım da gerek yerel gerekse ulusal bazda tüm kupalara ambargo koyduklarına dikkat çekerek, “Burada milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan gençlerimizi yetiştiriyoruz ve şampiyonluklarla milli takımımızı uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, her katıldığı müsabakalarda büyük başarılar elde etmektedir. Bize bu desteği veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Lige fırtına gibi başlayan ve rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Masa Tenisi Takımı, 2. Etap karşılaşmalarında farklı skorlar elde ederek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Türkiye Süper Ligi'nde 2018-2019 Ali Abalı Sezonu 2. Etap maçları 8-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak olan müsabakalarda, masa tenisi takımına, A Milli Takım Antrenörü Halil Adak eşlik edecek.