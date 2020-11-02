Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü 4'te 4 yaptı

Etap karşılamalarında yine zirvede yer aldı. Bayanlar Süper Lig'de 4'te 4 yaparak, Fenerbahçe, Trabzonspor ve TİGEM ile aynı puanı paylaşan Spor Kulübü, ilk etabı lider tamamladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, “Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, organize edilen ‘2020-2021 Suzan Özbek Sezonu' Süper Ligi, 1.etap müsabakalarına damga vurdu. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda oynanan 1.etap maçlarında rakiplerine üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Belediyesi Spor kulübü Masa Tenisi A Takımı, Süper Ligde topladığı 4 puan ile ilk etabı yenilgisiz tamamladı. Oynadığı karşılaşmaları farklı skorlarla kazanan masa tenisi takımı, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Elde ettiği başarılar sayesinde tarihe altın harflerle geçen Masa Tenisi Takımlarımız, her defasında bizim gururumuz oluyor. İnşallah başarılarımızı artırarak devam ettireceğiz. Genç kardeşlerimizi ve onlarla birlikte bu işe emek veren hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.