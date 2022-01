Kocasinan Belediyesi, ürettiği aspir yağını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye' olarak, Sosyal Market'in yaptığı bu çalışmanın Türkiye'ye örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Aspir yağı paketlerinin hazırlandığı Yeşil Mahalledeki Sosyal Market'in deposunu ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti. Organik ve sürdürülebilir tarım alanında bölgenin ve Kayseri'nin kalkınmasına büyük katkı sunan ve örnek projeleri hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal Market'imizin deposunda bulunan ürünleri, belirli aralıklarla bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Durumlarına göre A, B ve C sınıfı olarak belirlenmiş ailelerimize belirli zaman aralıklarla gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturup ve ardından hasat ettiğimiz aspir, yağ olarak üretilip paketlenmesinin sonrasında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen belediye' olabilmenin bir örneği niteliğindedir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. ‘Kendi kendine yetebilen belediye' olarak yaptığımız bu çalışmalar, şehrimizden tüm Türkiye'ye örnek olabilecek niteliğindedir. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımız için farklılıkları hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘Halka hizmet; Hakka hizmet' anlayışıyla hareket ederek, vatandaşlara gıda başta olmak üzere pek çok konuda yardımcı olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dağıttığı aspir yağları alan ve büyük bir mutluluk duyan vatandaşlar ise dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.