Kocasinan Belediyesi, Yeşil Alanda Rekoru Yeniledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeşil dokusunu dünya normlarının üzerine çıkarttıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinanımıza 44 ayda toplam 803 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu rakamı daha da artırmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

İlçe sakinlerine en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinanımızı yeşillendirmek için bir çok proje geliştirdik ve uygulamaya koyduk. İlçemizin dört bir yanını yeşillendirip güzellik kattık. Bu sayede kısa sürüde dünya normlarının üzerine çıktık. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında şehrin dokusuna uygun çeşitli fidanlar üretiyor ve toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda ilçeye, 2015 yılında 40 bin m, 2016 yılında 88 bin m, 2017 yılında 250 bin m, 2018 yılının 10 aylık bölümünde ise 425 bin m olmak üzere toplamda 803 bin m yeşil alan kazandırdık” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin, çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” diyerek sözlerini noktaladı.