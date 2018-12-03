Kocasinan Belediyesi yılın son meclis toplantısını yaptı

Toplantıda gündemde bulunan 25 maddenin tamamı oy birliğiyle karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz” dedi. Kayseri için birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrimize daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek gerekli kararları vermek ve Kayseri ile ilgili ortak duyguyu sergilemek çok önemlidir.” diye konuştu.

Toplantıda; Erkilet, Erkilet Mehmet Akif Ersoy, Yenidoğan, Karakimse, Akin, Şeker, Uğurevler, Zümrüt, Erkilet Dere, Erkilet General Emir, Beyazşehir, Çevril, Talatpaşa, Yenişehir, İstasyon, Cırgalan ve Mevlana Mahallelerindeki imar ve planla ilgili maddeler görüşüldü.

Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Hacisaki Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesi'ne ait parselin, Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi de oylandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın Aralık ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.