Kocasinan Belediyesi'nde Coşkulu Bayramlaşma

Belediyede görevli personelle bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, hem şehrin huzuru hem de şehirde yaşayan insanların mutluluğu için çalıştıklarını ifade etti. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik'in de hazır bulunduğu Karpuzatan'da bulunan atölye binasında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, Müslüman coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkati çekerek;

“Baktığımız zaman müslüman coğrafyadaki birçok ülkede Müslüman kardeşlerimiz tadında bir bayram yaşayamadılar. Onlar, bayramı bir coşku ve mutluluk içerisinde aileleriyle birlikte kutlayamadılar. Bundan dolayı, bizlere bugünleri yaşattıran başta şehitlerimiz olmak üzere bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum. İnşallah Rabbim bu millete kıyamete kadar sağlık sıhhat içerisinde bu cennet vatanda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur iklimi içerisinde yeni bayramlar ve ramazanları hep birlikte yaşamayı nasip etsin” diye konuştu.

Herkesin huzur içerisinde bir bayram geçirebilmesi adına çalışanların hak ettikleri ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatırdıklarını ve bu anlamda çalışanların haklarını zamanında ve tam olarak ödeyen bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bayramdan önce belediye personelimizin ikramiyeleri eksiksiz ödendi. Ağız tadıyla yemek nasip olsun. Rabbim bir sonraki ikramiyelere de sağlık sıhhat içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Sizler hak etmiş olduğunuz alın terinizin karşılığını alıyorsunuz. Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin haklarınızı alın teriniz kurumadan ödemeye devam edeceğiz. Taşeronlarla ilgili sözleşmeler yapılması gerekiyorsa sözleşmeleri yapıyoruz. Ödenmesi gereken ikramiyeler ve maaşlar muhakkak ki zamanında ödeniyor ve bundan sonra da aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Bütün haklarınız, asgari zaman içerisinde gerekli şartlarda ödenmeli ve sizler, alın teriniz ve bu şehre karşı yapmış olduğunuz hizmetlerinizin karşılığını zamanında almalısınız. Çünkü bu çatı altında hep birlikte güzel şehrimiz Kayseri'mize hizmet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzleri gülsün, mutlu olsunlar ve bayramlarda huzurlu bir bayram geçirsinler diye elimizden geldiği ölçüde bir çabanın içerisinde olduk. Bu süre içerisinde de bize yansımış herhangi bir olumsuzluk olmadı.” diyerek sözlerini noktaladı.