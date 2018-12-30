Kocasinan Belediyesi'nde yapı ruhsatı yoğunluğu

Hafta sonu mesaisindeki personelleri odalarında ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Yapı Denetim Mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dolayısıyla bir süredir yoğun şekilde çalışan İmar Müdürlüğü personellerini hafta sonu mesaisinde ziyaret etti. İmar Müdürlüğü personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, “1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Denetim Mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dolayısıyla yoğun bir mesai yapan personellerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldım. Bundan dolayı İmar Müdürlüğünde görevli arkadaşlar normal mesailerinin dışında da ruhsatlandırmayı en kısa zamanda yapmak için özverili şekilde çalışıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Aralık Pazartesi saat 17.00'e kadar elimizde bulunan ve bize zamanında gelmiş olan projeler kontrol edilerek ruhsat işlemleri yapılacak. Vatandaşlarımızın mağduriyete uğramaması için gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.