İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan Belediyesi'nde yapı ruhsatı yoğunluğu

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Denetim Mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Hafta sonu mesaisindeki personelleri odalarında ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını vurguladı.


Başkan Çolakbayrakdar, Yapı Denetim Mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dolayısıyla bir süredir yoğun şekilde çalışan İmar Müdürlüğü personellerini hafta sonu mesaisinde ziyaret etti. İmar Müdürlüğü personelinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, “1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Yapı Denetim Mevzuatındaki değişiklikler ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dolayısıyla yoğun bir mesai yapan personellerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldım. Bundan dolayı İmar Müdürlüğünde görevli arkadaşlar normal mesailerinin dışında da ruhsatlandırmayı en kısa zamanda yapmak için özverili şekilde çalışıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Aralık Pazartesi saat 17.00'e kadar elimizde bulunan ve bize zamanında gelmiş olan projeler kontrol edilerek ruhsat işlemleri yapılacak. Vatandaşlarımızın mağduriyete uğramaması için gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinanlıların hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.