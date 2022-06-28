Kocasinan Belediyesi'nden bayram öncesi hizmet seferberliği

Kocasinan'da mezarlıkların bayrama hazır hale geleceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramını daha huzurlu ve daha temiz bir şekilde geçirebilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

“Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şunları aktardı;

"Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Kurban Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Arife günü ve Kurban Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, şimdiden Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.