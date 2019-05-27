Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklar İçin Doludizgin Yaz Programı

Milli ve manevi değerler adına farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet veren Kocasinan Akademi'nin spor, kültür-sanat alanlarında hazırladığı yaz kursları başlıyor. Kocasinan Akademi çatısı altında verilecek yaz kurslarıyla öğrencilerin keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmeleri hedefleniyor.

Çocuklara olan sevgisiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceğinin eğitimle şekilleneceği bilinciyle yaz kurslarına ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da açacağımız kurslar sayesinde yavrularımız, tatil boyunca hem eğlenerek öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçirecekler. Özellikle çocuklarımız için farklı branşlarda yaz kursları açmaya özen gösteriyoruz. Robotik Kodlama Kursumuzda, geleceğin mühendislerinin yetişmesi noktasında, teknolojiyi daha olumlu kullanabilen bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Kurslarımızın hepsi dolu dolu. Yazın boş zamanlarını değerlendirme açısından Kocasinan Akademi, gençlerimiz için iyi bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat ve spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerine daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler ve Mimarsinan Tesislerinde çocuklar için; İngilizce, Türkçe, Satranç, Zeka Oyunları, Yüzme, Fitness, Ahşap Boyama, Takı Tasarımı, Bağlama, Bilgisayar Kullanımı, Arapça, Resim, Butik Pasta ve Gitar gibi talepler doğrultusunda kurslar açılacak. Ayrıca Spor Kulübü çatısı altında Okçuluk, Voleybol, Basketbol ve Futbol olmak üzere 4 branşta 7-15 yaş arası çocuklara kurslar verilecek. Özellikle Kocasinan Akademi General Emir Gençlik Merkezi'nde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturan Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının kapanmasının ardından sonraki hafta başlayacak olan kurslar, yeni eğitim öğretim yılının açılışına kadar sürecek. Kocasinan Belediyesi'nin sunduğu bu imkanlardan faydalanmak isteyen öğrenciler; Kocasinan Akademi Yakut, Erciyesevler ve Mimarsinan Tesislerine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabilecekler. Ayrıca kurslarla ilgili bilgi almak isteyen öğrenciler, Çözüm Merkezinin 222 70 00' numaralı telefonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekler.