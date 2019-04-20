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Kocasinan Belediyesi'nden Erkilet'e çok modern amaçlı tesis

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesine Kocasinan Akademi çatısı altında yeni bir modern tesis yapıldığını ve tesisin fonksiyonel olarak tasarlandığını, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni bir cazibe merkezi kazanacağını söyledi.


Kayserililere daha kaliteli hizmet için projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Dere Mahallesi'ne Kocasinan Akademi çatısı altında modern ve büyük bir tesis kazandırıyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle ilgili 7'den 70'e herkese hizmet verdiklerine dikkat çekerek, “Erkilet Dere Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet verecek olan tesisimiz, her yaş grubundan vatandaşa hitap etmektedir. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu ve fitness gibi spor aktiviteler ile derslikler olacak. Farklı bir konsepte hizmet verecek olan tesisimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak, hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Bölge sakinleri hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırmış olacağız. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesisimiz tamamlandığında bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Bölge sakinlerine hizmet verecek olan tesisimizin benzerlerini diğer mahallelere de yapacağız. Tesisimizin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ve Halka hizmeti Hakk'a hizmet görerek hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, tesisin bölge sakinlerinin yaşam standardını yükselteceğini ve Kocasinan'ın sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli tesisler kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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