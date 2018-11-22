Kocasinan Belediyesi'nden görme engellilere beyaz baston

Başkan Çolakbayrakdar, “Bizler sizlerin önünüzdeki engelleri kaldıracağız ve hayatınızı daha da kolaylaştıracağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Altı Nokta Körler Derneği'nden üyeleri için Beyaz Baston talep edilmiş ve Kocasinan Belediye Meclisi de bu talebe olumlu yanıt vermişti. Görme engelliler için vazgeçilmez olan ve gündelik hayatlarında büyük kolaylık sağlayan 100 adet Beyaz Baston, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve meclis üyelerinin de katılımı ile Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akar Demir'e teslim edildi.

Görme engeliler konusunda tüm insanların daha duyarlı davranması gerektiğine ve onlara yardımcı olmaları konusunda çağrıda bulanan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştiriyoruz ve çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırma gayretindeyiz. Görme engelli kardeşlerimizin çağrılarına da bu şekilde cevap verdik. Bizler burada bu bastonları temin ettik ancak bu konuda duyarlılığa da dikkat çekmemiz lazım. Sokakta beyaz bastonuyla bir görme engelli kardeşimizi görürsek, ona yardımcı olmalıyız. Bunu hem vatandaşlık hem de insani bir görev olarak görmeliyiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bizler, sizlerin önünüzdeki engelleri kaldıracağız ve hayatınızı daha da kolaylaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nden ikinci kez baston aldıklarını hatırlatan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Akar Demir ise “Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, bizlere her zaman çok hassas davranıyor ve bizleri kırmıyor. Belediyelerimizin hassasiyetleri bizleri çok memnun ediyor. Görme engeliler olarak bizlere acınmasını değil, yardımcı olunmasını istiyoruz. Verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye binasında düzenlenen töreninin ardından Başkan Çolakbayrakdar, dernek üyeleri ile bir süre sohbet edip, taleplerini dinledi.